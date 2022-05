Pandemia, Speranza: “siamo in una nuova fase, ma è necessaria cautela” (Di lunedì 2 maggio 2022) . Possibile estensione in autunno della quarta dose La Pandemia di Covid-19, secondo quanto ha dichiarato al Corriere della Sera il Ministro della Salute Roberto Speranza, è entrata in “una fase nuova”. Nonostante ciò, il ministro non si stanca di ribadire la necessità di “restare con i piedi per terra”, perché “questo – aggiunge Speranza – virus ha dimostrato di essere imprevedibile. È finito lo stato di emergenza, però la Pandemia non è finita e dobbiamo proseguire il nostro percorso di gradualità”. Questa nuova fase, in cui siamo più tranquilli è dovuta – dice Speranza -“al fatto che oltre il 90% della popolazione over 12 si è vaccinata“. Inoltre, il ministro ha parlato dell’abolizione di alcune regole, che per ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 2 maggio 2022) . Possibile estensione in autunno della quarta dose Ladi Covid-19, secondo quanto ha dichiarato al Corriere della Sera il Ministro della Salute Roberto, è entrata in “una”. Nonostante ciò, il ministro non si stanca di ribadire la necessità di “restare con i piedi per terra”, perché “questo – aggiunge– virus ha dimostrato di essere imprevedibile. È finito lo stato di emergenza, però lanon è finita e dobbiamo proseguire il nostro percorso di gradualità”. Questa, in cuipiù tranquilli è dovuta – dice-“al fatto che oltre il 90% della popolazione over 12 si è vaccinata“. Inoltre, il ministro ha parlato dell’abolizione di alcune regole, che per ...

fanpage : #Covid19 In Italia sono state usate 46 miliardi di mascherine da inizio #pandemia - FratellidItalia : ?? Ieri la Commissione Europea ha dichiarato la fine della fase di emergenza della pandemia e ha invitato a trattare… - FrancescoLollo1 : #Speranza chiederà mai scusa a quei giovani italiani che hanno visto i loro sogni infranti per colpa di una gestion… - 361_magazine : Pandemia, Speranza: 'siamo in una nuova fase, ma è necessaria cautela' - jonghostreasure : @JIMIYSUS ora incrocio le dita che vada tutto bene con il nuovo indirizzo a cui ancora devo trasferirmi ma shh.. lo… -