Operaio morto alla Farnesina | “funzionare sentì urla ma carabinieri non trovarono nessuno”

(Adnkronos) – Operaio morto alla Farnesina, mercoledì scorso un funzionario sentì alcune urla 'aiuto, aiuto' e si rivolse ai carabinieri del presidio interno al ministero degli Esteri che effettuarono un sopralluogo senza però trovare nessuno. E' quanto si legge in una nota di servizio finita ora agli atti dell'inchiesta aperta a piazzale Clodio, affidata al pm Antonino Di Maio, sulla morte di Fabio Palotti, l'Operaio 39enne è morto schiacciato mentre lavorava alla manutenzione di un ascensore alla Farnesina. Una segnalazione, avvenuta tra le 18.25 e le 19 di mercoledì 27 aprile. E alla stessa ora risale anche l'ultimo segnale del telefono cellulare

