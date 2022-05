Alberto_Iess : @Mariagrazialopa @lorenzofares 8 persone davanti a lui, praticamente 7 se consideri che Berrettini perderà 690 punt… - MarcoMacagnino5 : Beh dobbiamo ammettere che il buon Carlos Alcaraz ha messo d’accordo tutti: è lui l’erede di Djokovic, Federer e Na… -

Rafaeldice la sua su Dominic, impegnato a Madrid contro Andy Murray e in fase di recupero dopo i guai al polso che lo hanno tenuto a lungo lontano dai campi....sta con i tennisti russi Nel mentre ieri in conferenza stampa si è espresso anche Rafael. La ... finiti ai margini per i rispettivi problemi fisici, ma dotati di tantissimo tennis: Murray -... Nadal: "Thiem Non ho dubbi, può tornare al suo livello" Attenzione ovviamente anche al recordman Nadal, che al primo turno se la vedrà contro un ... come quella tra la wild card Andy Murray e Dominic Thiem, con il vincente che al 2° turno affronterà ...Rafael Nadal dice la sua su Dominic Thiem, impegnato a Madrid contro Andy Murray e in fase di recupero dopo i guai al polso che lo hanno tenuto a lungo lontano dai campi.