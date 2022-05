Mihajlovic dimesso dall’ospedale: le tappe della lotta alla leucemia | VIDEO (Di lunedì 2 maggio 2022) Una splendida notizia per Sinisa Mihajlovic. L'allenatore del Bologna è stato dimesso dall'ospedale Sant'Orsola dove è stato di recente per sottoporsi alle cure del caso per guarire dalla leucemie. Ecco tutte le tappe della grande sfida di 'Miha'. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 2 maggio 2022) Una splendida notizia per Sinisa. L'allenatore del Bologna è statodall'ospedale Sant'Orsola dove è stato di recente per sottoporsi alle cure del caso per guarire dleucemie. Ecco tutte legrande sfida di 'Miha'.

