Inter, allarme rientrato per Barella? Niente esami in programma, ma Inzaghi è preoccupato (Di lunedì 2 maggio 2022) Un brivido lungo la schiena. Minuto 89 della sfida tra Udinese e Inter, Nicolò Barella si ferma, chiede il cambio ed esce zoppicando,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 2 maggio 2022) Un brivido lungo la schiena. Minuto 89 della sfida tra Udinese e, Nicolòsi ferma, chiede il cambio ed esce zoppicando,...

sportli26181512 : Inter, allarme rientrato per Barella? Niente esami in programma, ma Inzaghi è preoccupato: Un brivido lungo la schi… - cmdotcom : #Inter, allarme rientrato per #Barella? Niente esami in programma, ma #Inzaghi è preoccupato - interliveit : #Barella, 'allarme' rientrato: si tratta solo di una forte contusione, oggi non sono previsti esami #Inter - MOrru84 : RT @news24_inter: Allarme rientrato per #Barella ???? - news24_inter : Allarme rientrato per #Barella ???? -