«Il giornalismo è ossessionato dalla Lazio | noi zitti sui nostri torti arbitrali»

(Di lunedì 2 maggio 2022) Se l’allenatore della Roma, José Mourinho, non avesse denunciato l’errore commesso dal Var durante Spezia-, nessuno avrebbe contestato il quarto gol dei biancocelesti, realizzato da Acerbi in fuorigioco. L’arbitro della gara era Pairetto, al Var c’erano Nasca e Valeriani. Laha vinto 4-3 con gol nel finale di Acerbi che era in evidente fuorigioco perché la regola dice che per non essere fuorigioco tra il giocatore e la porta devono esserci due avversari di cui di norma uno è il portiere. In questo caso, però, il portiere dello Spezia al momento del passaggio era più avanti di Acerbi e quindi c’era un solo giocatore tra il difensore dellae la porta avversaria. Evidentemente gli addetti al Var non conoscono il regolamento e Mourinho, al termine di Bologna-Roma, ieri sera lo ha denunciato. Oggi arriva la nota ufficiale ...