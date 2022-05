Gasperini: “E’ un momento difficile, non siamo più quelli di prima” (Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBergamo – Il pareggio casalingo con la Salernitana non può soddisfare Gian Piero Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta ha commentato ai microfoni di Dazn il match del Gewiss Stadium. Le sue dichiarazioni: Periodo – “E’ un momento difficile, le motivazioni sono molteplici e anche le spiegazioni. C’è una disparità notevole tra quanto abbiamo raccolto in trasferta e quanto abbiamo raccolto in casa nell’arco di questo campionato. Anche stasera abbiamo attaccato a lungo ma non siamo riusciti a concretizzare. Quando vai sotto a una delle prime occasioni subìte poi diventa tutto notevolmente più complicato”. Calo – “Abbiamo perso la capacità di ribaltare il risultato. Negli anni scorsi abbiamo attaccato in massa per recuperare le partite ma quest’anno non riusciamo a farlo con la solita ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBergamo – Il pareggio casalingo con la Salernitana non può soddisfare Gian Piero. L’allenatore dell’Atalanta ha commentato ai microfoni di Dazn il match del Gewiss Stadium. Le sue dichiarazioni: Periodo – “E’ un, le motivazioni sono molteplici e anche le spiegazioni. C’è una disparità notevole tra quanto abbiamo raccolto in trasferta e quanto abbiamo raccolto in casa nell’arco di questo campionato. Anche stasera abbiamo attaccato a lungo ma nonriusciti a concretizzare. Quando vai sotto a una delle prime occasioni subìte poi diventa tutto notevolmente più complicato”. Calo – “Abbiamo perso la capacità di ribaltare il risultato. Negli anni scorsi abbiamo attaccato in massa per recuperare le partite ma quest’anno non riusciamo a farlo con la solita ...

