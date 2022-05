(Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Nella festa del David il pensiero si rivolge doverosamente ai protagonisti del cinema che ci hanno lasciati di recente. Ricordo per tutti alcune donne che hanno dato un contributo straordinario e checon ammirazione: Monica, Lina, Piera, Catherine". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia al Quirinale di presentazione dei candidati ai Premi “David di Donatello” per il 2022.

TV7Benevento : **Ucraina: Mattarella, 'guerra scuote coscienze, solidarietà da cinema italiano'** - - TV7Benevento : **Cinema: Mattarella, 'ricordiamo Vitti, Wertmuller, Degli Esposti, Spaak'** - - TV7Benevento : Cinema: Mattarella, 'sale sono un patrimonio, ruolo sociale in città e piccoli centri' - - TV7Benevento : **Cinema: Mattarella, 'Covid colpo durissimo, ma dopo crisi nuova stagione crescita'** - - TV7Benevento : **Cinema: Mattarella, 'appartiene a storia nazionale, fa conoscere Italia nel mondo'** - -

... alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio. Si tratta di uno dei più prestigiosi riconoscimenti assegnati dall'Accademia delItaliano in diverse categorie e che prende ......- grazie all'intraprendenza e alla determinazione del fondatore Gian Luigi Rondi - da costituire quasi un'enciclopedia del nostro". Così il presidente della Repubblica Sergionel ...Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al ... ha poi ricordato il Capo dello Stato- ha destinato alla cultura e al cinema importanti risorse.Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di presentazione dei candidati ai Premi “David di Donatello” per il 2022. “La scelta ...