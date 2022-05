Cagliari: Mazzarri verso l'esonero, pronto Agostini (Di lunedì 2 maggio 2022) L'allenatore del Cagliari Walter Mazzarri verso l'esonero: la squadra rossoblù potrebbe essere affidata nelle prossime ore al tecnico della Primavera, Alessandro Agostini, già colonna della difesa del ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 2 maggio 2022) L'allenatore delWalterl': la squadra rossoblù potrebbe essere affidata nelle prossime ore al tecnico della Primavera, Alessandro, già colonna della difesa del ...

DiMarzio : .@CagliariCalcio I Riflessioni in corso sul futuro di Walter #Mazzarri - SkySport : ULTIM'ORA CAGLIARI WALTER MAZZARRI SARÀ ESONERATO La panchina sarà affidata all'allenatore Primavera Agostini… - DiMarzio : #SerieA | @CagliariCalcio, esonerato #Mazzarri: soluzione interna #Agostini per il finale di stagione - zazoomblog : Cagliari Mazzarri vicino allesonero: si va verso la promozione di Agostini - #Cagliari #Mazzarri #vicino - infoitsport : Cagliari, esonero Mazzarri: tutto tace, restano in piedi tre soluzioni -