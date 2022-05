Bobina caduta dalla gru nell’ex Ilva | sciopero di 8 ore e corteo | gli operai protestano contro la sospensione di un lavoratore

(Di lunedì 2 maggio 2022) La manifestazione è diretta in Prefettura. Glichiedono la revoca del provvedimento disciplinare dell’azienda che sospeso una causa dell’incidente dellada una gru

Leggi ancheall'ex Ilva di Genova, i sindacati: "L'azienda ha consegnato una contestazione disciplinare a un lavoratore. È una gravissima provocazione"Genova " "Acciaierie d'Italia ha consegnato al lavoratore che operava al cambiodi reggia durante l'ultimo incidente del 12 aprile 2022 , una contestazione disciplinare che prelude al licenziamento. Un incidente che era avvenuto in modo identico nelle scorse settimane, ...La manifestazione è diretta in Prefettura. Gli operai chiedono la revoca del provvedimento disciplinare dell’azienda che sospeso un lavoratore a causa dell’incidente della bobina caduta da una gru ...dove un lavoratore è stato sospeso a seguito della caduta di una bobina di oltre un quintale, per fortuna senza feriti. Ma più di tutto a pesare sulla coscienza del Governo dovrebbero essere i mezzzi ...