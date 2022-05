Nicola ci crede, a Bergamo daremo tutto per vincere (Di domenica 1 maggio 2022) “Quello che si e’ fatto fino a questo momento ci permette di avere delle occasioni da qui alla fine. Questa settimana i ragazzi si sono allenati bene come sempre e con grande dedizione”. Cosi il tecnico della Salernitana Davide Nicola ha presentato la gara di domani sera a Bergamo. “Affrontiamo una squadra di altissimo valore, che lotta per l’Europa e negli ultimi cinque anni e’ sempre stato l’avversario peggiore da incontrare. – ha aggiunto l’ allenatore granata – conosciamo la loro forza e le difficolta’ della gara ma siamo pronti a dare tutto per fare la nostra partita”. “Ci attende una settimana intensa con tre gare ravvicinate e poco recupero quindi sara’ fondamentale l’apporto di tutti ed una buona gestione delle energie. La squadra sta funzionando perche’ tutti danno il loro contributo. Rispettiamo ogni avversario ma vogliamo ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 1 maggio 2022) “Quello che si e’ fatto fino a questo momento ci permette di avere delle occasioni da qui alla fine. Questa settimana i ragazzi si sono allenati bene come sempre e con grande dedizione”. Cosi il tecnico della Salernitana Davideha presentato la gara di domani sera a. “Affrontiamo una squadra di altissimo valore, che lotta per l’Europa e negli ultimi cinque anni e’ sempre stato l’avversario peggiore da incontrare. – ha aggiunto l’ allenatore granata – conosciamo la loro forza e le difficolta’ della gara ma siamo pronti a dareper fare la nostra partita”. “Ci attende una settimana intensa con tre gare ravvicinate e poco recupero quindi sara’ fondamentale l’apporto di tutti ed una buona gestione delle energie. La squadra sta funzionando perche’ tutti danno il loro contributo. Rispettiamo ogni avversario ma vogliamo ...

