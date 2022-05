Mourinho: «Pensavamo al Leicester, poca qualità». Poi bordata alla Lazio (Di domenica 1 maggio 2022) . Le parole del tecnico giallorosso PARTITA – «Per me è stata una partita con poca qualità, la squadra che voleva vincere non ha fatto tanto per vincere, quella che non voleva vincere ha fatto poco, l’arbitro ha lasciato fare. Ho visto poca qualità». STANCHEZZA – «Certo, la stanchezza e il pensiero al Leicester, giovedì facciamo 14 partite in Europa più le partite in campionato. Il Leicester ha fatto riposare 9 giocatori, hanno giocato solo Schmeichel e Albrighton. Volevamo vincerla, è stata una partita brutta ed è la nostra responsabilità che non abbiamo giocato bene, poi il Bologna non ha fatto altro per aumentare la qualità e l’arbitro non si è adeguato alla qualità dello spettacolo e ha lasciato andare». CAMBI – «Ho ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 maggio 2022) . Le parole del tecnico giallorosso PARTITA – «Per me è stata una partita con, la squadra che voleva vincere non ha fatto tanto per vincere, quella che non voleva vincere ha fatto poco, l’arbitro ha lasciato fare. Ho visto». STANCHEZZA – «Certo, la stanchezza e il pensiero al, giovedì facciamo 14 partite in Europa più le partite in campionato. Ilha fatto riposare 9 giocatori, hanno giocato solo Schmeichel e Albrighton. Volevamo vincerla, è stata una partita brutta ed è la nostra responsabilità che non abbiamo giocato bene, poi il Bologna non ha fatto altro per aumentare lae l’arbitro non si è adeguatodello spettacolo e ha lasciato andare». CAMBI – «Ho ...

ciccia61 : RT @GiuseppeFalcao: Sto leggendo tante critiche sulla Roma e su #Mourinho Ma davvero pensavamo di vincere ieri? Inter in grande forma. I… - Marco_Masucci : RT @GiuseppeFalcao: Sto leggendo tante critiche sulla Roma e su #Mourinho Ma davvero pensavamo di vincere ieri? Inter in grande forma. I… - R_Rabal : RT @GiuseppeFalcao: Sto leggendo tante critiche sulla Roma e su #Mourinho Ma davvero pensavamo di vincere ieri? Inter in grande forma. I… - GiuseppeFalcao : Sto leggendo tante critiche sulla Roma e su #Mourinho Ma davvero pensavamo di vincere ieri? Inter in grande form… - Pacifis98482587 : RT @giacomo1994_: Non seguo tanto la Serie A oltre la Juve, ma non è la prima volta che vedo la Roma quest’anno e devo dire che a livello d… -