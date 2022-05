LIVE Perugia-Civitanova 2-3, gara-1 Finale playoff volley 2022 in DIRETTA: la Lube vince la prima battaglia! (Di domenica 1 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:35 La Lube vince una vera e propria battaglia, più di due ore e mezza di lotta in questa gara-1, spettacolo assurdo. 13-15 LA CHIUDE SIMON IN ATTACCO!!!! 13-14 Lungo il servizio di Yant, primo match-point annullato. 12-14 SIMON! Il centrale cubano regala due match-point a Civitanova! 12-13 Disastro in difesa di Rychlicki, punto di Yant. 12-12 Non passa la battuta di Zaytsev. 11-12 Zaytsev mette giù una palla a filo rete. 11-11 Bordata paurosa di Leon da posto quattro. 10-11 Muroneeeee di Simon su Solè! La Lube passa in vantaggio. 10-10 Servizio lungo di Travica. 10-9 Out il servizio di Lucarelli! 9-9 Lucarelli sblocca la situazione per la Lube. 9-8 Bordata profonda di Leon, parziale di 5-0 per ... Leggi su oasport (Di domenica 1 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:35 Launa vera e propria battaglia, più di due ore e mezza di lotta in questa-1, spettacolo assurdo. 13-15 LA CHIUDE SIMON IN ATTACCO!!!! 13-14 Lungo il servizio di Yant, primo match-point annullato. 12-14 SIMON! Il centrale cubano regala due match-point a! 12-13 Disastro in difesa di Rychlicki, punto di Yant. 12-12 Non passa la battuta di Zaytsev. 11-12 Zaytsev mette giù una palla a filo rete. 11-11 Bordata paurosa di Leon da posto quattro. 10-11 Muroneeeee di Simon su Solè! Lapassa in vantaggio. 10-10 Servizio lungo di Travica. 10-9 Out il servizio di Lucarelli! 9-9 Lucarelli sblocca la situazione per la. 9-8 Bordata profonda di Leon, parziale di 5-0 per ...

