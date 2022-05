Katia Ricciarelli rivede le immagini del matrimonio con Pippo Baudo: 18 anni insieme (Di domenica 1 maggio 2022) Katia Ricciarelli guarda le immagini di 50 anni fa, a Domenica In la domanda di Mara Venier è sulla felicità: “Quando sei stata veramente felice?”. Katia Ricciarelli tentenna, non sa se parlare della vita privata o di quella professionale. “Artisticamente sono stata felice nel 1971 quando la Rai fece il concorso di voci verdiane e andavamo in onda in prima serata e vinsi” sono passati tanti anni ma non dimentica quel momento, il più felice, troppo tempo fa. “Ero brutta” commenta dura con se stessa. Racconta di Alberto Sordi, del loro amore che è durato pochi mesi. “Lui aveva di certo altre idee e io la mia carriera ma è sempre stato carino con me, mi mandava i fiori ma io penso che non pagava lui”. Katia Ricciarelli a Domenica ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 1 maggio 2022)guarda ledi 50fa, a Domenica In la domanda di Mara Venier è sulla felicità: “Quando sei stata veramente felice?”.tentenna, non sa se parlare della vita privata o di quella professionale. “Artisticamente sono stata felice nel 1971 quando la Rai fece il concorso di voci verdiane e andavamo in onda in prima serata e vinsi” sono passati tantima non dimentica quel momento, il più felice, troppo tempo fa. “Ero brutta” commenta dura con se stessa. Racconta di Alberto Sordi, del loro amore che è durato pochi mesi. “Lui aveva di certo altre idee e io la mia carriera ma è sempre stato carino con me, mi mandava i fiori ma io penso che non pagava lui”.a Domenica ...

