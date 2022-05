Arsenal: occhi su una stella del Wolverhampton (Di domenica 1 maggio 2022) Il Times assicura che il Wolverhampton non si opporrà alla voglia di Europa di Ruben Neves. Il centrocampista portoghese è nel... Leggi su calciomercato (Di domenica 1 maggio 2022) Il Times assicura che ilnon si opporrà alla voglia di Europa di Ruben Neves. Il centrocampista portoghese è nel...

sportli26181512 : Arsenal: occhi su una stella del Wolverhampton: Il Times assicura che il Wolverhampton non si opporrà alla voglia d… - infoitsport : Calciomercato Juventus, occhi puntati sul difensore dell’Arsenal per il dopo Chiellini - infoitsport : Juventus, occhi su Gabriel per la difesa: pronto uno scambio con l’Arsenal - CalcioOggi : Calciomercato Juventus, occhi puntati sul difensore dell’Arsenal per il dopo Chiellini - SpazioJ - Fprime86 : RT @Spazio_J: Calciomercato Juventus, occhi puntati sul difensore dell'Arsenal per il dopo Chiellini - -