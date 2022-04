Calciomercato Serie A LIVE: restyling in mediana per la Juve, Mbappé rinnova con il Psg, il Napoli può andare su Scamacca (Di martedì 5 aprile 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MARTEDI 5 APRILE Se parte Osimhen, il Napoli è pronto ad andare all’assalto di Scamacca (CLICCA QUI)Calciomercato Juventus, mediana rivoluzionata: tutti i nomi sul piatto (CLICCA QUI)Mbappé non si muove, in Francia parlano di prolungamento con il Psg (CLICCA QUI) LUNEDI 4 APRILE Milan, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 aprile 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MARTEDI 5 APRILE Se parte Osimhen, ilè pronto adall’assalto di(CLICCA QUI)ntus,rivoluzionata: tutti i nomi sul piatto (CLICCA QUI)non si muove, in Francia parlano di prolungamento con il Psg (CLICCA QUI) LUNEDI 4 APRILE Milan, ...

