Youth League 2021/2022: l'AZ esce agli ottavi, la Juventus scrive la storia del club (Di mercoledì 2 marzo 2022) Finiscono in pareggio i tempi regolamentari della sfida tra AZ Alkmaar e Juventus, valevole per gli ottavi di Youth League 2021/2022. I ragazzi di Bonatti arrivano ai rigori e li vincono scrivendo la storia del club bianconero. La Juventus infatti, arriva per la prima volta ai quarti della Youth League, non era mai entrata nel novero dei migliori otto vivai d'Europa. Solo in tre occasioni le squadre italiane hanno preso parte ai quarti di finale della competizione, la Roma nel 2015 e nel 2016 e l'Inter nel 2020. Primo tempo dominato nettamente dalla Juventus, che ha gestito il gioco con un buon possesso palla. Già al 2' minuto i bianconeri sfiorano il vantaggio con ...

