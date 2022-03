Virus e Guerra, all'hub della stazione Termini di Roma vaccini anti - Covid per i profughi ucraini (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato ha dichiarato che: 'L'hub della stazione Termini di Roma è ora anche destinato alla vaccinazione dei cittadini provenienti dall'Ucraina con ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'assessore alla SanitàRegione Lazio Alessio D'Amato ha dichiarato che: 'L'hubdiè ora anche destinato alla vaccinazione dei cittadini provenienti dall'Ucraina con ...

AlexBazzaro : Minacciare di far cadere un Governo in tempo di guerra e pandemia per una riforma del catasto non è un atteggiament… - RealEmisKilla : Alla fine che sia covid, una guerra o altro, il virus colpevole è sempre e solo l’uomo. Chemmerrda di periodo storico. - SkyTG24 : Hacker, virus, attacchi informatici: il fronte cyber della guerra in #Ucraina - Anna55313469 : @luigidimaio @Pontifex_it Volete la pace e inviate le armi... com'è che disse l'amico tuo ai tempi? 'CHE QUESTO VIR… - TweetOfFabian : Gente che aveva una paura mortale d'un virus con una tassa di sopravvivenza del 99%, e che pensa agli Europei dell'… -