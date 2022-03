Ultime Notizie – Covid, Bassetti: “Sbagliata ossessione prima come non parlarne adesso” (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Io non ero d’accordo a tutto il clamore mediatico dato in Italia al Covid rispetto ad altri Paesi, secondo me frutto anche di una politica giornalistica televisiva Sbagliata. Non c’era nessun altro Paese al mondo dove si parlava così ossessivamente di Covid e trovo perfettamente assurdo oggi non parlarne completamente più come se il problema fosse solo la guerra in Ucraina, che è una tragedia davanti la quale siamo attoniti. Ma non considerare più i rischi legati a Covid la trovo un’idea cervellotica e non la comprendo”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Dobbiamo ancora ragionare sulla road map per uscire dalle restrizioni – sottolinea – ma la percezione delle persone, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Io non ero d’accordo a tutto il clamore mediatico dato in Italia alrispetto ad altri Paesi, secondo me frutto anche di una politica giornalistica televisiva. Non c’era nessun altro Paese al mondo dove si parlava così ossessivamente die trovo perfettamente assurdo oggi noncompletamente piùse il problema fosse solo la guerra in Ucraina, che è una tragedia davanti la quale siamo attoniti. Ma non considerare più i rischi legati ala trovo un’idea cervellotica e non la comprendo”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Dobbiamo ancora ragionare sulla road map per uscire dalle restrizioni – sottolinea – ma la percezione delle persone, ...

