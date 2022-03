Ultime Calciomercato – Criscito Toronto, c’è la svolta! (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il matrimonio tra Mimmo Criscito e il Genoa è definitivamente terminato. Lo conferma Alfredo Pedullà, attraverso un tweet. Infatti, il difensore italiano ha, da poco, firmato il contratto che lo legherà al Toronto FC. Criscito Toronto CalciomercatoLa prossima esperienza, per l’ormai ex capitano del Grifone, inizierà tra un paio di settimane quando partirà alla volta del Canada. Nulla da fare per i tifosi genoani che dovranno sperare di raggiungere una complicatissima salvezza, facendo a meno di uno dei suoi punti fermi. POTREBBE INTERESSARTI: Leggi su rompipallone (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il matrimonio tra Mimmoe il Genoa è definitivamente terminato. Lo conferma Alfredo Pedullà, attraverso un tweet. Infatti, il difensore italiano ha, da poco, firmato il contratto che lo legherà alFC.La prossima esperienza, per l’ormai ex capitano del Grifone, inizierà tra un paio di settimane quando partirà alla volta del Canada. Nulla da fare per i tifosi genoani che dovranno sperare di raggiungere una complicatissima salvezza, facendo a meno di uno dei suoi punti fermi. POTREBBE INTERESSARTI:

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Calciomercato Liverpool, Klopp esclude di mandare in prestito Kelleher Commenta per primo In una delle ultime dichiarazioni, l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha escluso la possibilità di mandare il portiere Caoimhin Kelleher in prestito in un altro club o di metterlo in vendita.

Inter, le ultime verso la Salernitana: c'è Sanchez Commenta per primo L 'Inter torna in campo dopo la partita di Coppa Italia con il Milan. Venerdì a San Siro arriva la Salernitana . Le ultime di formazione vedono in vantaggio Sanchez per una maglia dal 1' in attacco con Lautaro Martinez.

Calciomercato Juve, un titolare in uscita: può salutare a fine stagione Juventus News 24 Garibaldina Scandale 0-1: COMMENTO, CRONACA e PAGELLE Commento Dopo l’ennesima sconfitta casalinga nello scontro diretto con un modestissimo e rimaneggiato Scandale, la Garibaldina deve abbandonare le residue ...

Cannavaro: "Vorrei allenare in Italia. Insigne? Non ha avuto offerte dal Napoli" Le parole dell'ex capitano della Nazionale a Sky Sport Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L'ex capitano della Nazionale è tornato sull'Europeo vinto dall'Italia e del suo futuro. "I ...

