Ucraina:vendite petrolio russo in panne anche senza sanzioni (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le vendite del petrolio russo sono attualmente bloccate o ridotte su molti mercati internazionali anche senza sanzioni formali visto che i compratori rifiutano di acquistarle e le società di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ledelsono attualmente bloccate o ridotte su molti mercati internazionaliformali visto che i compratori rifiutano di acquistarle e le società di ...

Ucraina:vendite petrolio russo in panne anche senza sanzioni Le vendite del petrolio russo sono attualmente bloccate o ridotte su molti mercati internazionali anche senza sanzioni formali visto che i compratori rifiutano di acquistarle e le società di navigazione ...

