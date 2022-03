Ucraina, resistenza contro l'invasione russa: in strada per impedire l'accesso alla centrale nucleare di Zaporizhzhia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Centinaia di cittadini e lavoratori della centrale nucleare di Zaporizhzhia stanno bloccando la strada d'accesso all'impianto, il più grande d'Europa, mentre avanzano le forze russe. Lo ha detto il ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 marzo 2022) Centinaia di cittadini e lavoratori delladistanno bloccando lad'all'impianto, il più grande d'Europa, mentre avanzano le forze russe. Lo ha detto il ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: Le immagini che arrivano dall'#Ucraina segnano la fine delle illusioni. L’eroica resistenza del popolo ucra… - lucianonobili : Se l’esito dell’invasione russa non è più scontato, se, finalmente, sono arrivate sanzioni pesanti da Ue e Usa, se… - riotta : Fermato da giorni dalla resistenza #Ucraina #Putin medita ora la carta Grozny, radere al suolo Kiev come fece in Ce… - danpoggio : RT @La27ora: «L'esercito russo? Impreparato. Pensavano di prendere Kiev in 24 ore: Putin non pensava di trovare una resistenza così organiz… - paolabardelle : RT @GiovaQuez: La guerra in Ucraina è di Putin, non della Russia. La resistenza è contro Putin, non contro il popolo russo. Lo hanno chiari… -