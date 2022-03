Ucraina, il digiuno di Papa Francesco come supplica per la pace: l’appello “con il cuore straziato” perché tacciano le armi (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una giornata di digiuno per chiedere la pace e “stare vicini alle sofferenze del popolo ucraino”. Questo l’annuncio del Papa nell’udienza generale di oggi in occasione del mercoledì delle Ceneri, inizio del tempo di Quaresima. “Una giornata”, ha detto il Papa all’Angelus “per sentirci tutti fratelli e implorare a Dio la fine della guerra”. È un Papa dal “cuore straziato” quello che è tornato a lanciare un appello perché “tacciano le armi”: nell’Angelus Bergoglio ha chiesto nuovamente di porre fine alla “follia” della guerra, lontana dai desideri della gente comune che paga il conflitto sulla propria pelle per gli interessi e i poteri di pochi. Le parole di Papa Francesco citano gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una giornata diper chiedere lae “stare vicini alle sofferenze del popolo ucraino”. Questo l’annuncio delnell’udienza generale di oggi in occasione del mercoledì delle Ceneri, inizio del tempo di Quaresima. “Una giornata”, ha detto ilall’Angelus “per sentirci tutti fratelli e implorare a Dio la fine della guerra”. È undal “” quello che è tornato a lanciare un appellole”: nell’Angelus Bergoglio ha chiesto nuovamente di porre fine alla “follia” della guerra, lontana dai desideri della gente comune che paga il conflitto sulla propria pelle per gli interessi e i poteri di pochi. Le parole dicitano gli ...

