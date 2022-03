Sergio Caputo torna a Roma | concerto all' Auditorium in formazione Trio

Advertising

Caputologa : RT @Caputaglia: Chiacchierata con Cinzia Marongiu su TISCALI - si parla di tutto un po' e appuntamento domani sera a Auditorium Parco della… - Caputaglia : Chiacchierata con Cinzia Marongiu su TISCALI - si parla di tutto un po' e appuntamento domani sera a Auditorium Par… - GammaStereoRoma : Sergio Caputo - Il garibaldi innamorato - Caputologa : RT @gplexousted: Sergio Caputo - Metamorfosi - Caputologa : RT @romatoday: Sergio Caputo all’Auditorium Parco della Musica -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Caputo

torna in concerto a Roma, stasera alle ore 21, all'Auditorium Parco della Musica. Sul palco il Trio con Fabiola Torresi (basso e voce) e Alessandro Marzi (batteria, piano e voce).Fa un certo effetto sentire, cantore della "Roma felliniana" anni Ottanta, tutta night club, luci stroboscopiche e scorribande a tirar mattina, parlare della sua Roma come di una città che non riconosce più. Eppure ...