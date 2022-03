Roma, piazza dello spaccio controllata da baby-pusher: tre ragazzini finiscono in manette (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma – Gli agenti del V Distretto Prenestino hanno arrestato in tre diverse circostanze, un 39enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e 3 minori, tutti italiani e responsabili, in concorso tra loro, del reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, un 35enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ed eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino straniero per furto aggravato. In particolare, per il primo arresto, durante un servizio di pattugliamento straordinario, predisposto dalla Questura, personale della Squadra Investigativa del Distretto, programmava un’operazione mirata al contrasto del narcotraffico all’interno della conosciuta borgata del “Quarticciolo” e più precisamente nella omonima piazza. Gli investigatori, accuratamente celati ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022)– Gli agenti del V Distretto Prenestino hanno arrestato in tre diverse circostanze, un 39enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e 3 minori, tutti italiani e responsabili, in concorso tra loro, del reato die detenzione di sostanze stupefacenti, un 35enne per detenzione ai fini didi stupefacenti ed eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino straniero per furto aggravato. In particolare, per il primo arresto, durante un servizio di pattugliamento straordinario, predisposto dalla Questura, personale della Squadra Investigativa del Distretto, programmava un’operazione mirata al contrasto del narcotraffico all’interno della conosciuta borgata del “Quarticciolo” e più precisamente nella omonima. Gli investigatori, accuratamente celati ...

Advertising

gualtierieurope : Il #Colosseo si tinge di giallo e blu in segno di vicinanza al popolo ucraino. #Roma è impegnata per la #pace. Ci v… - Roma : Il Colosseo illuminato con i colori della bandiera ucraina contro l’ingiustificabile invasione russa dell’Ucraina D… - gualtierieurope : #Roma si mobilita per la #pace. Oggi alle 18 tutti in Piazza del Campidoglio per una grande fiaccolata di solidar… - mogiuro : RT @RetePaceDisarmo: CESSATE LA GUERRA Manifestazione nazionale per la Pace in #Ucraina e in tutto il mondo ROMA – 5 marzo 2022 ore 13.30… - RetePaceDisarmo : CESSATE LA GUERRA Manifestazione nazionale per la Pace in #Ucraina e in tutto il mondo ROMA – 5 marzo 2022 ore 13… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma piazza Prenestino. Contrasto alla microcriminalità ... i poliziotti sono intervenuti, entrando all'interno della piazza, impegnando diversi ingressi al ... emessa dalla Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, nei confronti di un ...

Così l'architettura unisce hotel di lusso e ristoranti stellati Da Bolzano a Noto, passando per Portofino, Capri e Roma, progetti di tendenza rafforzano le sinergie tra ristorazione e hospitality Scegliere l'hotel ... un caffè è affacciato su Piazza Walther; una ...

Conferenza "La piazza che non c'era: da S. Domenica a piazza Roma" La Provincia di Cremona e Crema Roma al toto-rinnovi: da Mkhitaryan a Zaniolo, sette in ballo per prolungare Sette nomi, sette rinnovi, sette situazioni da affrontare e risolvere il prima possibile per il bene dell’AS Roma Sette nomi, sette rinnovi, sette situazioni da affrontare e risolvere il prima possibi ...

Roma, chiude metro B1: navette prese d’assalto. Atac in tilt per mancate manutenzioni Nella giornata di ieri, 1 marzo, la metro B1 è andata in tilt a causa della mancanza di treni. Atac va in tilt per mancanza di manutenzioni ...

... i poliziotti sono intervenuti, entrando all'interno della, impegnando diversi ingressi al ... emessa dalla Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di, nei confronti di un ...Da Bolzano a Noto, passando per Portofino, Capri e, progetti di tendenza rafforzano le sinergie tra ristorazione e hospitality Scegliere l'hotel ... un caffè è affacciato suWalther; una ...Sette nomi, sette rinnovi, sette situazioni da affrontare e risolvere il prima possibile per il bene dell’AS Roma Sette nomi, sette rinnovi, sette situazioni da affrontare e risolvere il prima possibi ...Nella giornata di ieri, 1 marzo, la metro B1 è andata in tilt a causa della mancanza di treni. Atac va in tilt per mancanza di manutenzioni ...