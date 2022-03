Primi licenziamenti In Costa Smeralda a causa delle sanzioni contro la Russia (Di mercoledì 2 marzo 2022) AGI - Le sanzioni contro le società russe, adottate con l'inizio della guerra in Ucraina, hanno portato i Primi effetti collaterali nel nord-est della Sardegna, in particolare in Costa Smeralda. Grosse imprese immobiliari di Mosca sono proprietarie di numerose ville in Gallura e le fanno gestire - attraverso un flusso di cassa Costante - a società più piccole con sede nell'isola o nel resto d'Italia. Questo flusso di cassa ora, a causa del conflitto in Ucraina, si è interrotto, con la conseguenza dei Primi licenziamenti di manutentori, muratori, governanti e sorveglianti, secondo quanto segnala la Cisl Gallura, che già durante il congresso di sabato aveva manifestato i Primi timori alla presenza del sindaco di ... Leggi su agi (Di mercoledì 2 marzo 2022) AGI - Lele società russe, adottate con l'inizio della guerra in Ucraina, hanno portato ieffetti collaterali nel nord-est della Sardegna, in particolare in. Grosse imprese immobiliari di Mosca sono proprietarie di numerose ville in Gallura e le fanno gestire - attraverso un flusso di cassante - a società più piccole con sede nell'isola o nel resto d'Italia. Questo flusso di cassa ora, adel conflitto in Ucraina, si è interrotto, con la conseguenza deidi manutentori, muratori, governanti e sorveglianti, secondo quanto segnala la Cisl Gallura, che già durante il congresso di sabato aveva manifestato itimori alla presenza del sindaco di ...

Advertising

sulsitodisimone : Primi licenziamenti In Costa Smeralda a causa delle sanzioni contro la Russia - JohSogos : RT @Agenzia_Italia: Primi licenziamenti In Costa Smeralda a causa delle sanzioni contro la Russia - telodogratis : Primi licenziamenti In Costa Smeralda a causa delle sanzioni contro la Russia - Agenzia_Italia : Primi licenziamenti In Costa Smeralda a causa delle sanzioni contro la Russia - luiluisa70 : @massimo0123456 Non si può sentire la parola guerra ai nostri tempi ... Proprio in virtù di quello che hanno vissut… -