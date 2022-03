"Noemi non c'entra, quelle voci pesantissime sul figlio". Ilary Blasi e Totti, uno choc: "Le vere ragioni della crisi" (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nonostante Ilary Blasi e Francesco Totti siano stati immortalati ancora assieme, molti sono pronti a scommettere che la presunta crisi non sia del tutto passata. Anzi, le motivazioni sarebbero ben più profonde. Stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi, "lei avrebbe voluto girare una sitcom sulla loro routine familiare, lui avrebbe tentennato fino a far morire il progetto; il clan dei Blasi avrebbe preso troppo 'campo' nel centro sportivo dei Totti alla Longarina, vicino Ostia. Soprattutto Francesco avrebbe voluto aggiungere un figlio, preferibilmente un maschietto, alla contabilità familiare e lei si sarebbe opposta per ragioni di carriera". Insomma, il presunto allontanamento non avrebbe nulla a che fare con Noemi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nonostantee Francescosiano stati immortalati ancora assieme, molti sono pronti a scommettere che la presuntanon sia del tutto passata. Anzi, le motivazioni sarebbero ben più profonde. Stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi, "lei avrebbe voluto girare una sitcom sulla loro routine familiare, lui avrebbe tentennato fino a far morire il progetto; il clan deiavrebbe preso troppo 'campo' nel centro sportivo deialla Longarina, vicino Ostia. Soprattutto Francesco avrebbe voluto aggiungere un, preferibilmente un maschietto, alla contabilità familiare e lei si sarebbe opposta perdi carriera". Insomma, il presunto allontanamento non avrebbe nulla a che fare con...

