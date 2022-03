Nessun gol nel derby di Coppa, Milan-Inter 0-0 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Milano – Davanti a un San Siro unito per la pace in Ucraina, Milan e Inter non vanno oltre lo 0-0 nella prima semifinale di andata di Coppa Italia. Per la dodicesima volta nelle ultime diciotto partite di Coppa, la squadra di Pioli riesce a tenere la porta inviolata. Ma nel confronto casalingo, manca il gol ai rossoneri che sprecano tante occasioni, soprattutto nel primo tempo. Subito due grandi spaventi per i nerazzurri. All’11’ Handanovic e Brozovic pasticciano e regalano palla a Saelemaekers che è troppo frettoloso e lascia partire un tiro centrale letto bene dal portiere. Poco dopo è Theo Hernandez a inserirsi in area e sbagliare la misura del diagonale. Non fa turn over Inzaghi che schiera i titolarissimi. Oltre allo squalificato Tonali (Bennacer dal 1?), Pioli fa riposare Calabria, Messias, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 2 marzo 2022)o – Davanti a un San Siro unito per la pace in Ucraina,non vanno oltre lo 0-0 nella prima semifinale di andata diItalia. Per la dodicesima volta nelle ultime diciotto partite di, la squadra di Pioli riesce a tenere la porta inviolata. Ma nel confronto casalingo, manca il gol ai rossoneri che sprecano tante occasioni, soprattutto nel primo tempo. Subito due grandi spaventi per i nerazzurri. All’11’ Handanovic e Brozovic pasticciano e regalano palla a Saelemaekers che è troppo frettoloso e lascia partire un tiro centrale letto bene dal portiere. Poco dopo è Theo Hernandez a inserirsi in area e sbagliare la misura del diagonale. Non fa turn over Inzaghi che schiera i titolarissimi. Oltre allo squalificato Tonali (Bennacer dal 1?), Pioli fa riposare Calabria, Messias, ...

Advertising

quotidianodirg : #Sport #inter Nessun gol nel derby di Coppa, Milan-Inter 0-0 - infoitsport : Nessun gol nel derby di Coppa, Milan-Inter 0-0 - news_modena : Nessun gol nel derby di Coppa, Milan-Inter 0-0 - news_ravenna : Nessun gol nel derby di Coppa, Milan-Inter 0-0 - mimmocast : @pisto_gol Non sono d'accordo x me meglio l'inter questo gioco generalizzo non l'ho avuto con nessun altro allenato… -