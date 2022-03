Milly Carlucci: conduzione con Maria De Filippi ed “esclusione” dall’Eurovision, parla la presentatrice (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Rai a maggio farà una serata evento per omaggiare Raffaella Carrà e nelle scorse settimane sono circolati due nomi per la conduzione dello show: Milly Carlicci e Maria De Filippi. Le due presentatrici in passato hanno avuto qualche dissapore, ma sarebbe bello vedere queste grandi conduttrici sullo stesso palco. Ma questi sono soltanto rumor o c’è qualcosa di vero? A fare chiarezza c’ha pensato Milly Carlucci in un’intervista rilasciata a Superguida Tv. “Una serata omaggio a Raffaella condotta da me e Maria? Onestamente non ne so nulla. Vediamo, magari se son rose fioriranno. Le cose nuove e gli incontri imprevisti e imprevedibili della vita mi affascinano sempre”. Molto diplomatica e carina, però credo che difficilmente vedremo la De Filippi e la ... Leggi su biccy (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Rai a maggio farà una serata evento per omaggiare Raffaella Carrà e nelle scorse settimane sono circolati due nomi per ladello show:Carlicci eDe. Le due presentatrici in passato hanno avuto qualche dissapore, ma sarebbe bello vedere queste grandi conduttrici sullo stesso palco. Ma questi sono soltanto rumor o c’è qualcosa di vero? A fare chiarezza c’ha pensatoin un’intervista rilasciata a Superguida Tv. “Una serata omaggio a Raffaella condotta da me e? Onestamente non ne so nulla. Vediamo, magari se son rose fioriranno. Le cose nuove e gli incontri imprevisti e imprevedibili della vita mi affascinano sempre”. Molto diplomatica e carina, però credo che difficilmente vedremo la Dee la ...

