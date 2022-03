Marco Damilano contro Marcello Foa: “Nominato presidente della Rai dal partito di Putin” | VIDEO (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ospite di Giovanni Floris a Dimartedì, Marco Damilano attacca l’ex presidente della Rai Marcello Foa, parlando di Vladimir Putin e dell’invasione della Russia in Ucraina. Dopo aver spiegato come il Cremlino reprime le proteste dei pacifisti, il direttore de L’Espresso ha detto: “Faceva il commentatore per agenzie come Sputnik e Russia Today, diceva frasi tipo: in 18 anni non ho mai dovuto coprire una sola crisi internazionale provocata dal Cremlino. Diceva che le rivolte in Ucraina erano pianificate e guidate dall’Occidente”. “Oggi in Parlamento vota all’unanimità – ha aggiunto, riferendosi alla risoluzione del presidente del Consiglio Mario Draghi che prevede l’invio di armi a Kyiv – ma il partito di Putin in questa ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ospite di Giovanni Floris a Dimartedì,attacca l’exRaiFoa, parlando di Vladimire dell’invasioneRussia in Ucraina. Dopo aver spiegato come il Cremlino reprime le proteste dei pacifisti, il direttore de L’Espresso ha detto: “Faceva il commentatore per agenzie come Sputnik e Russia Today, diceva frasi tipo: in 18 anni non ho mai dovuto coprire una sola crisi internazionale provocata dal Cremlino. Diceva che le rivolte in Ucraina erano pianificate e guidate dall’Occidente”. “Oggi in Parlamento vota all’unanimità – ha aggiunto, riferendosi alla risoluzione deldel Consiglio Mario Draghi che prevede l’invio di armi a Kyiv – ma ildiin questa ...

