Lo charme senza sforzo e un po' ribelle delle nuove cinquantenni

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Bellissime e intramontabili, Carla Bruni e Helena Christensen tornano insieme sul set come nei mitici anni ’90. Una reunion over 50 in cui la frangia è l’escamotage facile e perfetto anti-age. Frangia autunno inverno 2021/22, i trend da sfilate e celeb guarda le foto Le supermo(over) vanno pazze per la frangia Tra onde botticelliane e pixie cut moderni, c’è una tendenza capelli chetroppo clamore ma inesorabilmente di sta facendo strada nel panorama beauty del 2022: il grande ritorno della frangia. Le ultime a sfoggiarla – in coppia come vere ...