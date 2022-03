La Lombardia pronta ad accogliere 100mila profughi ucraini. “Predisporremo case popolari” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Milano, 2 mar — E’ in fase di studio il piano di accoglienza profughi ucraini della Lombardia: la Regione mira ad accogliere circa 100mila persone che potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Lo ha annunciato dal presidente della Regione Attilio Fontana, intervistato su Radio24. Attesi fino a 100mila profughi in Lombardia «Stiamo predisponendo un piano per la distribuzione dei profughi a livello regionale. Tenuto conto dei 55mila ucraini residenti in Lombardia», gli arrivi stimati sono «intorno ai 100mila», vale a dire «uno o due persone per ogni ucraino residente. Probabilmente saranno meno, però ci dobbiamo preparare per una evenienza di questo genere». La Regione fa sapere di avere ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 2 marzo 2022) Milano, 2 mar — E’ in fase di studio il piano di accoglienzadella: la Regione mira adcircapersone che potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Lo ha annunciato dal presidente della Regione Attilio Fontana, intervistato su Radio24. Attesi fino ain«Stiamo predisponendo un piano per la distribuzione deia livello regionale. Tenuto conto dei 55milaresidenti in», gli arrivi stimati sono «intorno ai», vale a dire «uno o due persone per ogni ucraino residente. Probabilmente saranno meno, però ci dobbiamo preparare per una evenienza di questo genere». La Regione fa sapere di avere ...

