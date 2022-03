Immobile, parla l'agente: 'Chiuderà la sua carriera alla Lazio' (Di mercoledì 2 marzo 2022) ROMA - Il procuratore Alessandro Moggi è intervenuto quest'oggi ai microfoni di Radio Marte, parlando tra i vari temi di Ciro Immobile . Sul centravanti campano, autore fino a questo momento di 19 gol ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 2 marzo 2022) ROMA - Il procuratore Alessandro Moggi è intervenuto quest'oggi ai microfoni di Radio Marte,ndo tra i vari temi di Ciro. Sul centravanti campano, autore fino a questo momento di 19 gol ...

Advertising

LALAZIOMIA : Immobile, parla l'agente: 'Chiuderà la sua carriera alla Lazio' - NapoliCM : ???? Ciro Immobile Napoli, parla l'agente: 'Perché De Laurentiis non l'ha preso? La verità sul mancato approdo in azz… - Noibiancocelest : Lazio, Immobile: Parla l’agente “Ciro concluderà la carriera alla Lazio” - 100x100Napoli : L'agente di #Immobile parla anche di #Napoli-#Milan. - Hrts4Theo : ma perche ogni tanto sta immobile non parla -