Guerra Ucraina-Russia, Macron: “Prossimi giorni saranno ancora più duri” (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – ”I Prossimi giorni saranno ancora più duri per l’Ucraina”. Lo ha detto Emmanuel Macron in un discorso alla nazione nel settimo giorno dell’offensiva lanciata da Mosca contro Kiev. ”La Russia è l’aggressore, non è attaccata” e ”noi non siamo in Guerra contro la Russia”, ha chiarito il presidente francese, dicendo che ”Putin ha scelto da solo di fare la Guerra”, lui è il solo responsabile di questo ”attacco brutale”. Macron ha aggiunto che ”è una menzogna dire che questa è una Guerra contro il nazismo”. Ad alimentare questa Guerra, aggiunto, è “una lettura revisionista della Storia d’Europa”. Il presidente francese ha quindi aggiunto di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – ”Ipiùper l’”. Lo ha detto Emmanuelin un discorso alla nazione nel settimo giorno dell’offensiva lanciata da Mosca contro Kiev. ”Laè l’aggressore, non è attaccata” e ”noi non siamo incontro la”, ha chiarito il presidente francese, dicendo che ”Putin ha scelto da solo di fare la”, lui è il solo responsabile di questo ”attacco brutale”.ha aggiunto che ”è una menzogna dire che questa è unacontro il nazismo”. Ad alimentare questa, aggiunto, è “una lettura revisionista della Storia d’Europa”. Il presidente francese ha quindi aggiunto di ...

Advertising

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Tollerare una guerra d’aggressione nei confronti di uno Stato sovrano europeo vorrebbe dire mette… - buronjek : RT @LaVeritaWeb: Tra bufale, esagerazioni e manie di protagonismo i primi giorni del conflitto in Ucraina sono stati una débâcle, soprattut… - cuba98w : RT @Altra_News: ????CESSATE LA GUERRA - #EUROPE4PEACE #STOPWAR Manifestazione NAZIONALE per la Pace in #Ucraina e in tutto il mondo ROMA – 5… -