Draghi sull’Ucraina dimostra ancora una volta che è un premier politico | non tecnico

Con il magnifico discorso di ieri in Senato Mario Draghi – per chi avesse ancora dei dubbi – ha chiuso definitivamente la discussione se egli sia un premier tecnico oppure politico. Se la distinzione era già opinabile ab ovo, da ieri non ha più ragion d'essere. Nel fuoco della più drammatica contingenza europea, Draghi si è consacrato come un leader politico di livello europeo e mondiale. Tanto che ieri la sua maggioranza è diventata anch'essa politica, pur nelle evidenti contraddizioni che sono emerse anche nel dibattito parlamentare: l'ambiguità dei grillini, la pochezza di Matteo Salvini e, in senso opposto, l'inattesa fermezza antirussa di Fratelli d'Italia, che sarà anche dettata dalla tattica, ma che pure li ha portati a votare insieme alla maggioranza una ...

