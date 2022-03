Cuphead: La recensione della serie animata Netflix (Di mercoledì 2 marzo 2022) The Cuphead Show è una serie d’animazione prodotto da Netflix tratta dall’omonimo videogioco. Dopo Arcane e Castelvania, Netflix ritorna con un altra trasposizione dal mondo videoludico. In questo caso da uno dei videogame più originali degli ultimi anni sul piano estetico. Il videogioco (e poi la serie) dei fratelli Moldenhauer, è un omaggio ai classici cartoni animati degli anni trenta. The Cuphead show risulta una serie spassosa, che farà contenti i fan del videogioco, ma saprà intrattenere anche i profani, bambini ed adulti insieme. Cuphead: un omaggio videoludico ai vecchi cartoon Cuphead è un videogioco che negli ultimi anni è comparso un po’ su tutti i canali di Youtube e Twitch di ogni gamer in giro per il mondo. Questo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 2 marzo 2022) TheShow è unad’animazione prodotto datratta dall’omonimo videogioco. Dopo Arcane e Castelvania,ritorna con un altra trasposizione dal mondo videoludico. In questo caso da uno dei videogame più originali degli ultimi anni sul piano estetico. Il videogioco (e poi la) dei fratelli Moldenhauer, è un omaggio ai classici cartoni animati degli anni trenta. Theshow risulta unaspassosa, che farà contenti i fan del videogioco, ma saprà intrattenere anche i profani, bambini ed adulti insieme.: un omaggio videoludico ai vecchi cartoonè un videogioco che negli ultimi anni è comparso un po’ su tutti i canali di Youtube e Twitch di ogni gamer in giro per il mondo. Questo ...

