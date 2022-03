Bombe a grappolo e termobariche «usate da Mosca» | l' accusa degli Stati Uniti Cosa sono e perché sono così letali

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bombe grappolo

La Russia sta muovendo "armamenti eccezionalmente letali" in Ucraina, compresee termobariche: lo ha detto l'ambasciatrice Usa all'Onu Linda Thomas - Greenfield intervenendo al Palazzo di Vetro prima del voto sulla risoluzione contro Mosca per l'invasione dell'...Andai a Belgrado per l' Unità e assistetti alla violenza militare, ai missili che distrussero un ospedale, alle, alla morte di alcuni bambini, ai missili sulla tv e sul palazzo della ...La Russia sta utilizzando nel conflitto ucraino «armamenti eccezionalmente letali», comprese bombe a grappolo e termobariche. Se fino a ieri l'accusa dell'uso da parte ...ora si fa largo uso di artiglieria e di bombe a grappolo meno precise, che colpiscono indiscriminatamente, come si sta vedendo in questi giorni. Questa intensificazione della violenza dei ...