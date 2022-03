Ascolti tv martedì 1° marzo febbraio 2022

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 2 marzo 2022) La ‘guerra’ della tv si combatte a colpi di punti di percentuali, audience e gradimento dei programmi. Chi ha vinto la battaglia dello share in prima serata? Chi ha dominato glitv in prime time di ieri1°? Palinsesto agli antipodi quello delle ammiraglie in prima serata; Rai1 punta sull’episodio Segreti … L'articolo proviene da Velvet Gossip.