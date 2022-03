WWE: Ufficiale un altro contratto d’oro, rinnovo pluriennale e un nuovo show in arrivo (Di martedì 1 marzo 2022) Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato dell’approdo sulle tv italiane di un programma targato WWE intitolato “Le leggende della WWE”, uno show che non è altro che la traduzione italiana della serie “Biography: WWE Legends” in onda negli Stati Uniti sulla rete A&E. Lo show ha avuto un grandissimo successo in patria, risultando il programma di gran lunga più visto del network. Per questo le due parti hanno deciso di rinnovare ed espandere il contratto in essere. Presto un nuovo show, WWE Rivals Arriveranno nuovi episodi di “Biography” sulla rete A&E. Inoltre, inoltre anche WWE’s Most Wanted Treasures avrà una seconda stagione. In arrivo poi un’altra novità. Ci sarà un nuovo show chiamato “WWE Rivals” con oltre 40 ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 1 marzo 2022) Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato dell’approdo sulle tv italiane di un programma targato WWE intitolato “Le leggende della WWE”, unoche non èche la traduzione italiana della serie “Biography: WWE Legends” in onda negli Stati Uniti sulla rete A&E. Loha avuto un grandissimo successo in patria, risultando il programma di gran lunga più visto del network. Per questo le due parti hanno deciso di rinnovare ed espandere ilin essere. Presto un, WWE Rivals Arriveranno nuovi episodi di “Biography” sulla rete A&E. Inoltre, inoltre anche WWE’s Most Wanted Treasures avrà una seconda stagione. Inpoi un’altra novità. Ci sarà unchiamato “WWE Rivals” con oltre 40 ...

