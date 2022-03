Valbondione | scivola per 40 metri in un canale | salvato dal Soccorso Alpino

(Di martedì 1 marzo 2022). Delicato intervento per ilmartedì mattina, 1 marzo, sul Monte Cimone, a circa 2miladi altitudine. Intorno alle 12,30 la centrale ha attivato i tecnici della Stazione di: due alpinisti comaschi si trovavano in un, quando uno di loro èto sull’ultimo salto per una quarantina di. L’altro ha subito chiesto aiuto. La centrale ha inviato l’elidi Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza – e ha convocato le squadre territoriali del Cnsas, a supporto delle operazioni in caso di necessità. Quattro i tecnici pronti a partire in piazzola. L’alpinista è stato raggiunto dall’équipe dell’eli. Dopo la valutazione sanitaria, è stato ...

