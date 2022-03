Unione africana: i nostri cittadini sono bloccati al confine, discriminati perché hanno la pelle scura (Di martedì 1 marzo 2022) L'Unione africana è preoccupata perché, secondo alcune notizie, è stato impedito ad alcuni cittadini di Paesi africani di lasciare l'Ucraina . In una situazione drammatica si raccolgono testimonianze ... Leggi su globalist (Di martedì 1 marzo 2022) L'è preoccupata, secondo alcune notizie, è stato impedito ad alcunidi Paesi africani di lasciare l'Ucraina . In una situazione drammatica si raccolgono testimonianze ...

Advertising

tueetterin : RT @seble_w: L’Unione Africana ha diffuso un comunicato per richiedere che ai cittadini africani residenti in #Ucraina venga data la possib… - 77Chiaretta : RT @ROBZIK: L’Unione Africana in allarme per i cittadini africani sul lato ucraino del confine ai quali verrebbe negato il diritto di attra… - av_twtt : RT @ROBZIK: L’Unione Africana in allarme per i cittadini africani sul lato ucraino del confine ai quali verrebbe negato il diritto di attra… - danielamarch8 : RT @seble_w: L’Unione Africana ha diffuso un comunicato per richiedere che ai cittadini africani residenti in #Ucraina venga data la possib… - gianni20181 : RT @ROBZIK: L’Unione Africana in allarme per i cittadini africani sul lato ucraino del confine ai quali verrebbe negato il diritto di attra… -