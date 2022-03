Una poltrona per due a Tripoli (Di martedì 1 marzo 2022) Da oggi la Libia ha ufficialmente due premier e la strada che avrebbe dovuto portare alla stabilizzazione sembra ormai smarrita. Il Parlamento di Tobruk, nell’est del paese, ha votato la fiducia al governo di Fathi Bashagha, che è sostenuto dal generale di Bengasi Khalifa Haftar, vero vincitore di questo pericoloso cortocircuito. Ora Bashagha contenderà la supremazia ad Abdelhamid Dabaiba, che invece guida l’altro esecutivo di Tripoli, a ovest, su cui l’Onu ha puntato tutto. I voti favorevoli al nutrito gabinetto di Bashagha (ben 35 ministri, a testimoniare quanti compromessi ha dovuto fare con le milizie dell’est) sono stati 92, non così tanti se paragonati ai 132 incassati un anno fa da Dabaiba. Però erano altri tempi, si usciva da un processo di pace mediato dall’Onu alla Conferenza di Berlino e si nutrivano grandi aspettative per il voto da tenersi a Natale. Le ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 marzo 2022) Da oggi la Libia ha ufficialmente due premier e la strada che avrebbe dovuto portare alla stabilizzazione sembra ormai smarrita. Il Parlamento di Tobruk, nell’est del paese, ha votato la fiducia al governo di Fathi Bashagha, che è sostenuto dal generale di Bengasi Khalifa Haftar, vero vincitore di questo pericoloso cortocircuito. Ora Bashagha contenderà la supremazia ad Abdelhamid Dabaiba, che invece guida l’altro esecutivo di, a ovest, su cui l’Onu ha puntato tutto. I voti favorevoli al nutrito gabinetto di Bashagha (ben 35 ministri, a testimoniare quanti compromessi ha dovuto fare con le milizie dell’est) sono stati 92, non così tanti se paragonati ai 132 incassati un anno fa da Dabaiba. Però erano altri tempi, si usciva da un processo di pace mediato dall’Onu alla Conferenza di Berlino e si nutrivano grandi aspettative per il voto da tenersi a Natale. Le ...

Advertising

elio_vito : Nessun* dica che Calenda e Renzi litigano per una poltrona! ?????? - gippu1 : Mi rivolgo alle nuove generazioni che hanno riso vedendo Corrado #Guzzanti improvvisare attorno a una poltrona nel… - AlexBazzaro : Dalla rivoluzione liberale alla via pandemica al socialismo di Speranza. Dal Parlamento aperto come una scatoletta… - AnnaritaCarlini : @unagiaslifes Io vorrei sapere che spiegazione date a questi suoi comportamenti..... Perché non gli sta più accanto… - elisabettap38 : RT @scenarpolitici: Nei momenti di massima emergenza, come anche in questo #guerraUcraina al governo deve esserci una persona come #Conte.… -