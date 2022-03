Ucraina, Zelensky ringrazia William e Kate: «Il bene trionferà» (Di martedì 1 marzo 2022) «Olena e io siamo grati al duca e alla duchessa di Cambridge che, in questo momento cruciale, in cui l’Ucraina si oppone coraggiosamente all’invasione della Russia, sono al fianco del nostro Paese e sostengono i nostri coraggiosi cittadini». Il presidente Volodymyr Zelensky e sua moglie hanno ringraziato così da Twitter William e Kate, per il sostegno espresso dai reali durante l’invasione russa al leader ucraino e al suo popolo. «Il bene trionferà», ha aggiunto Zelensky. Che interverrà oggi in video-collegamento alla plenaria straordinaria del Parlamento europeo sulla guerra in Ucraina che si terrà a partire da mezzogiorno. March 1, 2022 Leggi anche: «Il bombardamento a Kharkiv è crimine di guerra». ... Leggi su open.online (Di martedì 1 marzo 2022) «Olena e io siamo grati al duca e alla duchessa di Cambridge che, in questo momento cruciale, in cui l’si oppone coraggiosamente all’invasione della Russia, sono al fianco del nostro Paese e sostengono i nostri coraggiosi cittadini». Il presidente Volodymyre sua moglie hannoto così da Twitter, per il sostegno espresso dai reali durante l’invasione russa al leader ucraino e al suo popolo. «Il», ha aggiunto. Che interverrà oggi in video-collegamento alla plenaria straordinaria del Parlamento europeo sulla guerra inche si terrà a partire da mezzogiorno. March 1, 2022 Leggi anche: «Il bombardamento a Kharkiv è crimine di guerra». ...

Advertising

fanpage : Zelensky si rivolge a Putin, un estratto del discorso del Presidente ucraino che commenta così la situazione tra Ru… - fanpage : Il Presidente #Zelensky ha appena firmato la richiesta di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea #UkraineRussiaWar - TgLa7 : #Ucraina: #Zelensky firma la richiesta di adesione all'#Ue #UkraineRussiaWar - FlsJllb : RT @AxlGuidato: Zelensky ha firmato un decreto speciale per far entrare in Ucraina mercenari disposti a combattere per il suo regime. Quest… - giulicitte52 : RT @ebreieisraele: Negli ultimi 30 anni si è allargata la #nato non la #russia. #Zelensky? Fuggito a #Leopoli. L' invasione dell' #ucraina?… -