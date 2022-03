Ucraina sotto le bombe russe, ucciso un gruppo di combattenti ceceni: «Volevano uccidere Zelensky». La resa degli oligarchi russi: «Putin ha potere assoluto» (Di martedì 1 marzo 2022) Gli attacchi russi in Ucraina tornano a farsi intensi in serata, dopo che per tutto il pomeriggio sono state colpite ripetutamente sia la capitale Ucraina che la seconda città del Paese, Kharkiv, già teatro di drammatici bombardamenti ieri 28 febbraio. Sono cinque finora le vittime ucraine dichiarate dalle autorità locali, dopo che i russi hanno colpito la torre della Tv e il memoriale della Shoah. Il sindaco di Kiev ha avvertito: «Non possiamo resistere a lungo». Intanto nella Capitale e in altre città suonano le sirene d’allarme. E Kherson, nell’Ucraina meridionale, è quasi completamente circondata dalle truppe russe. 22.45 Uccisi sicari ceceni pronti a uccidere Zelensky Un attentanto contro il presidente ucraino Volodymyr ... Leggi su open.online (Di martedì 1 marzo 2022) Gli attacchiintornano a farsi intensi in serata, dopo che per tutto il pomeriggio sono state colpite ripetutamente sia la capitaleche la seconda città del Paese, Kharkiv, già teatro di drammatici bombardamenti ieri 28 febbraio. Sono cinque finora le vittime ucraine dichiarate dalle autorità locali, dopo che ihanno colpito la torre della Tv e il memoriale della Shoah. Il sindaco di Kiev ha avvertito: «Non possiamo resistere a lungo». Intanto nella Capitale e in altre città suonano le sirene d’allarme. E Kherson, nell’meridionale, è quasi completamente circondata dalle truppe. 22.45 Uccisi sicaripronti aUn attentanto contro il presidente ucraino Volodymyr ...

