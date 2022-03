Ucraina: pioggia di missili sulle città. Colpita la torre della tv a Kiev. La rabbia di Putin per i 10mila soldati russi uccisi (Di martedì 1 marzo 2022) Fonti russe parlano di 10mila militari uccisi in Ucraina. A Mosca si comincia riflettere se l'invasione sia valsa la pena. Per questo Putin avrebbe dato ordine di bombardare le città, senza preoccuparsi dei civili e della popolazione inerme. Così oggi, 1 marzo 2022, le forze armate russe hanno colpito la torre della Tv di Kiev L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 1 marzo 2022) Fonti russe parlano dimilitariin. A Mosca si comincia riflettere se l'invasione sia valsa la pena. Per questoavrebbe dato ordine di bombardare le, senza preoccuparsi dei civili epopolazione inerme. Così oggi, 1 marzo 2022, le forze armate russe hanno colpito laTv diL'articolo proviene da Firenze Post.

