**Ucraina: Marcucci, 'grave voto contro di Petrocelli, gruppo M5S rifletta'**

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Trovo grave che il Presidente della commissione Esteri del Senato, Vito Petrocelli abbia votato contro una risoluzione sostanzialmente unitaria contro l'aggressione russa in Ucraina. Credo che il gruppo 5Stelle debba fare una riflessione anche in virtù della posizione netta espressa dal ministro Luigi Di Maio e dalla capogruppo Castellone". Così il senatore Pd, Andrea Marcucci.

