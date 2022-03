Ucraina: Letta, 'privilegio essere nati in Ue, oggi sta a noi meritarcelo' (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "oggi al Parlamento Ue c'è stata una frase che resterà nella storia e l'ha pronunciata Zelensky: vi abbiamo dimostrato cosa è il desiderio di esser come voi, ha detto. Quale merito abbiamo ad essere nati qui? Abbiamo avuto la fortuna, il privilegio di nascere qui e oggi sta a noi meritarlo". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, nelle dichiarazioni di voto in aula alla Camera dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi sull'Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "al Parlamento Ue c'è stata una frase che resterà nella storia e l'ha pronunciata Zelensky: vi abbiamo dimostrato cosa è il desiderio di esser come voi, ha detto. Quale merito abbiamo adqui? Abbiamo avuto la fortuna, ildi nascere qui esta a noi meritarlo". Così il segretario del Pd, Enrico, nelle dichiarazioni di voto in aula alla Camera dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi sull'

