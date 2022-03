**Ucraina: Draghi, '87 italiani con ambasciatore a Kiev, oggi 72 trasferiti a Leopoli'** (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar (Adnkronos) - "Ai connazionali ancora presenti nella capitale ucraina e dintorni abbiamo raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare la città, negli orari in cui non c'è il coprifuoco". Lo ha detto Mario Draghi in Senato. "Il personale dell'Ambasciata a Kiev si è spostato dall'Ambasciata presso la Residenza dell'ambasciatore insieme a un gruppo di connazionali, inclusi minori e neonati. In Residenza si sono concentrate 87 persone, di cui 72 dovrebbero partire oggi", ha poi aggiunto il premier spiegando di avere ricevuto un messaggio dal ministro Di Maio sul trasferimento dei connazionali a Leopoli. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar (Adnkronos) - "Ai connazionali ancora presenti nella capitale ucraina e dintorni abbiamo raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare la città, negli orari in cui non c'è il coprifuoco". Lo ha detto Marioin Senato. "Il personale dell'Ambasciata asi è spostato dall'Ambasciata presso la Residenza dell'insieme a un gruppo di connazionali, inclusi minori e neonati. In Residenza si sono concentrate 87 persone, di cui 72 dovrebbero partire", ha poi aggiunto il premier spiegando di avere ricevuto un messaggio dal ministro Di Maio sul trasferimento dei connazionali a

