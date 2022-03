Ucraina, bombardate le palazzine a Kherson | Video (Di martedì 1 marzo 2022) Nella città di Kherson, sud del Paese, si registrano bombardamenti che colpiscono anche i palazzi civili, come mostrato dalle immagini. La città sarebbe stata quasi completamente già circondata dalle truppe russe. Ucraina, Feriti In Un Centro Di Comunicazione Radar Militare Nell'area Di Brovary NoneUcraina, I Resti Del Palazzo Del Governo A Kharkiv NoneUcraina, Bombardato Palazzo Del Governo A Kharkiv None Leggi su panorama (Di martedì 1 marzo 2022) Nella città di, sud del Paese, si registrano bombardamenti che colpiscono anche i palazzi civili, come mostrato dalle immagini. La città sarebbe stata quasi completamente già circondata dalle truppe russe., Feriti In Un Centro Di Comunicazione Radar Militare Nell'area Di Brovary None, I Resti Del Palazzo Del Governo A Kharkiv None, Bombardato Palazzo Del Governo A Kharkiv None

