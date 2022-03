Russia, Netflix non trasmetterà i canali di Stato ‘indispensabili’ per Putin (Di martedì 1 marzo 2022) Netflix Netflix prende posizione sulla guerra in Ucraina. E lo fa proprio nel paese guidato da Vladimir Putin. A quanto si apprende, la multinazionale dello streaming ha deciso di non aggiungere canali televisivi statali al suo servizio in Russia, nonostante ciò fosse previsto dalla legge. Una norma interna, infatti, proprio da oggi – 1° marzo – prevede che le piattaforme multimediali con più di 100mila utenti in Russia distribuiscano circa 20 canali di notizie, sport e intrattenimento in chiaro. Allo scattare di tale scadenza, tuttavia, Netflix avrebbe detto niet. Secondo quanto riportato da Reuters, un portavoce della multinazionale rimasto anonimo per motivi di sicurezza ha comunicato: “Data la situazione attuale, non abbiamo intenzione di ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 1 marzo 2022)prende posizione sulla guerra in Ucraina. E lo fa proprio nel paese guidato da Vladimir. A quanto si apprende, la multinazionale dello streaming ha deciso di non aggiungeretelevisivi statali al suo servizio in, nonostante ciò fosse previsto dalla legge. Una norma interna, infatti, proprio da oggi – 1° marzo – prevede che le piattaforme multimediali con più di 100mila utenti indistribuiscano circa 20di notizie, sport e intrattenimento in chiaro. Allo scattare di tale scadenza, tuttavia,avrebbe detto niet. Secondo quanto riportato da Reuters, un portavoce della multinazionale rimasto anonimo per motivi di sicurezza ha comunicato: “Data la situazione attuale, non abbiamo intenzione di ...

